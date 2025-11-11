Morelia, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la operación de células especializadas de inteligencia en Michoacán, enfocadas en la detención de generadores de violencia y en el fortalecimiento de las labores de investigación judicial, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

#Video | Implementan células de inteligencia en #Michoacán para combatir a generadores de violencia: Bedolla pic.twitter.com/fJ8ClbpVdD — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 11, 2025

“La apuesta es por la inteligencia, por grupos especializados de investigación que judicialicen y generen órdenes de aprehensión, de cateo, de investigación y técnicas de inteligencia”, destacó el mandatario estatal.

Explicó que dichas acciones se realizarán en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, además de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que desplegarán equipos de alta tecnología en distintas regiones del estado.

Ramírez Bedolla enfatizó que esta estrategia marca “una gran diferencia en el plano táctico y operativo del combate a la delincuencia”, al priorizar el trabajo de inteligencia sobre la confrontación directa.

El gobernador también subrayó la relevancia del Plan Michoacán, al que calificó como un proyecto “de solidaridad y empatía con el pueblo michoacano”, y que, dijo, se distingue por la plena coordinación entre el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno del Estado.

“Ahora la diferencia de este plan es que está perfectamente enlazado: Gobierno de México, presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Michoacán. Esa es una diferencia. La coordinación de este plan es totalmente a la mano con el Gobierno Federal”, señaló.

Durante su intervención, Ramírez Bedolla hizo una comparación con administraciones pasadas, destacando que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, originario de Morelia, “no se invirtieron más de seis mil millones de pesos a precios actuales en la capital michoacana”. En contraste, dijo, su administración ha destinado recursos históricos a obras de infraestructura, salud y desarrollo urbano.

“Nosotros estamos invirtiendo en Morelia, en mi ciudad, y nos faltan dos años. Ya viene el IMSS de Villas del Pedregal, ya se anunció en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, agregó.

El mandatario convocó a la unidad de los michoacanos, incluyendo a las fuerzas políticas opositoras, para evaluar conjuntamente los resultados del plan de seguridad y desarrollo. “Mi convocatoria es a la unidad, a que demos la confianza a la presidenta Claudia Sheinbaum y evaluemos en seis meses el plan. Pero que lo evaluemos entre todos, incluida la oposición”, expresó.