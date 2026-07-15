Morelia, Mich.- Martes 14 de julio de 2026.- Un niño de seis años de edad perdió la vida al ser arrollado por el tren sobre la avenida Michoacán, a una cuadra del Río Grande, a la altura de la colonia Jacarandas, al poniente de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales indicaron que el lamentable hecho se registró la tarde noche de este martes.

#Tragedia #video ➡️ Madre e hijo le quisieron ganar al tren en #Morelia, el niño resbaló y murió arrollado por el tren, la madre sufrió una crisis nerviosa tras los lamentables hechos. #Opina #Comparte 🚨 pic.twitter.com/VDLp4dpKFd — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 15, 2026

Una decisión que termina en tragedia

De acuerdo con las fuentes, una mujer intentó cruzar junto con su hijo por encima de los vagones debido a que el tren permanecía detenido y bloqueaba el paso. Sin embargo, en ese momento el ferrocarril comenzó a avanzar, el niño cayó a las vías y sucedió la tragedia.

Policías municipales atienden la emergencia

Varias personas solicitaron ayuda al número de emergencias. Después llegaron los policías municipales, quienes confirmaron el deceso del menor, identificado como Tadeo. Los oficiales atendieron a la mamá, misma que sufrió crisis nerviosa.

FGE inicia las investigaciones para esclarecer el hecho

El área fue acordonada y posteriormente arribaron los elementos de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado FGE, quienes realizaron las averiguaciones respectivas para esclarecer cómo exactamente ocurrió el accidente.

Por último, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley. En el lugar se observó que la máquina ferroviaria involucrada es la 47-14.

AGENCIA RED 113