Morelia, Mich.- Martes 14 de julio de 2026.- Un hecho de violencia se registró cerca del mediodía de este martes en la colonia Felicitas del Río. Se trató del fallecimiento de una mujer de la tercera edad, quien fue maniatada y amordazada por delincuentes que ingresaron a su domicilio para robar objetos de valor. En el lugar también resultó lesionado un hijo de la víctima, quien fue golpeado, informaron autoridades policiales.

Lo anterior ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Onésimo López Couto, a una cuadra de la Calzada Juárez, en las inmediaciones del Parque Zoológico Benito Juárez.

Confirman el deceso de la víctima

Al enterarse de la situación, elementos de la Policía Morelia y paramédicos de AMBUMED acudieron al sitio para auxiliar al hombre herido, quien no requirió traslado hospitalario. Asimismo, los rescatistas y oficiales confirmaron el deceso de la ciudadana, identificada como Ana María, de 86 años de edad.

De manera preliminar, se presume que la susodicha sufrió una crisis nerviosa y un aparente infarto derivado del violento acontecimiento.

Se ganaron la confianza de la señora de la casa

De acuerdo con los datos obtenidos durante la cobertura periodística, se supo que el pasado domingo unos sujetos llegaron al domicilio a bordo de una camioneta y solicitaron a la adulta mayor que les regalara agua. Con esa acción comenzaron a ganarse su confianza.

Regresaron con un obsequio

Este martes, los mismos individuos regresaron y le llevaron unos pájaros en una jaula, bajo el argumento de que era un obsequio en agradecimiento por haberlos ayudado anteriormente. La mujer les abrió la puerta y los sospechosos aprovecharon para ingresar al inmueble, someterla, atarla y revisar la vivienda en busca de objetos de valor.

Posteriormente, el hijo de la víctima despertó y encontró a los delincuentes dentro de la casa. Los amantes de lo ajeno lo golpearon, se apoderaron de diversos artículos de valor y escaparon.

FGE emprende las investigaciones

El área fue resguardada por los oficiales municipales, quienes solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde arribó personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), el cual inició las investigaciones respectivas en coordinación con agentes especializados en la investigación de feminicidios.