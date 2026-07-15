La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alerta a las personas que presentaron examen de admisión en la primera Convocatoria de Nuevo Ingreso sobre presuntos correos apócrifos que se han detectado para informar sobre su aceptación en alguno de los programas educativos de la institución.

Al respecto, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, exhortó a las y los jóvenes a hacer caso omiso de correos que no tengan el dominio umich.mx, “cualquier correo que venga de cualquier parte externa, no lo tomes en cuenta, es importante señalarles que la Universidad ya no enviará ningún correo de cambio, ni de aceptación a ninguno de los programas educativos”.

En ese sentido, refrendó que a las personas que aplicaron el examen en la primera Convocatoria, ya se les notificó vía mail si fueron promovidas o no, por lo que subrayó que solamente en caso de que no hayan recibido dicho correo, pueden acudir a las instalaciones de Control Escolar, ubicadas en el edificio Q de Ciudad Universitaria para revisar el caso.

En tanto, enfatizó que la UMSNH no enviará ningún otro correo al ya mencionado para informar si las o los sustentantes obtuvieron un espacio en la institución, “es importante que, si recibiste un mail que detectaste que no es el enviado por la Universidad Michoacana, te comuniques con nosotros o acudas a nuestras oficinas, nos lleves una copia impresa y hagamos la denuncia correspondiente para dar certidumbre a este proceso de inscripción”.

Cabe señalar que, el horario de atención es de las 8:00 horas a las 17:00 horas de lunes a viernes, y el teléfono de oficina es (443) 3223500, extensión 3017 y 3018.