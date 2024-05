Video | Helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán se desplomó en una zona montañosa

Un helicóptero que transportaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y a su ministro de Relaciones Exteriores se estrelló este domingo 19 de mayo mientras cruzaba un terreno montañoso en medio de una densa niebla.

Un funcionario iraní expresó a la agencia Reuters que las vidas de Raisi y del ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amirabdollahian, estaban “en riesgo tras el accidente del helicóptero”, el cual ocurrió al regreso de una visita a la frontera de Azerbaiyán, al noreste de Irán.

“Todavía tenemos esperanza, pero la información procedente del lugar del accidente es muy preocupante”, complementó el funcionario.

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien ostenta el poder final en la República Islámica, trató de tranquilizar a los iraníes, expresando que no habría perturbaciones en los asuntos estatales.

Los medios locales reportaron que el mal tiempo meteorológico fue la causa del accidente y que también complicaba las labores de rescate.

El jefe del Estado Mayor del ejército iraní ordenó que todos los recursos del ejército y de la Guardia Revolucionaria de élite se utilizaran en operaciones de búsqueda y rescate.

