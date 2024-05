Video | Frenará Xóchitl Gálvez contaminación del aire y escasez de agua en el Valle de México

• Modernizará la Refinería de Tula y tratará el 100% de agua de la CDMX

En un encuentro ciudadano en Naucalpan, Estado de México, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se comprometió en atender la contaminación del aire y escasez de agua que afectan a millones de habitantes del Valle de México.

Acompañada por Enrique Vargas del Villar, candidato a senador de la República por el Estado del México y Angélica Moya, candidata a presidenta municipal de Naucalpan, así como por candidatos a diputados locales y federales de oposición, la ingeniera explicó que su proyecto de país contempla un plan hídrico para tratar el 100 por ciento del agua de las ciudades y tecnificar el campo.

“Me comprometo a resolver dos temas que les aquejan: la contaminación de la Refinería de Tula ¡Ya basta de estar en Hoy No Circula! ¡Ya basta de contingencias ambientales! La dizque científica no sirvió para nada. No pudo resolver el tema de la contaminación y no pudo resolver el tema del agua. Esos dos temas los vamos a resolver”, dijo.

En otro tema, explicó que su estrategia de seguridad proyecta terminar con los abrazos a los delincuentes. Además, fortalecerá a las policías estatales y municipales con salarios de 20 mil pesos mensuales, créditos para vivienda y becas para que sus hijos estudien en escuelas públicas o privadas.

De igual forma, otorgará recursos federales a los municipios, como Naucalpan, para que instalen cámaras de seguridad y compren patrullas, que refuercen las corporaciones.

“Ahí vamos a gastar el dinero, en seguridad, en salud, en educación. Nosotros no vamos a tirar el dinero en obras faraónicas, cuando en tu casa no tienes agua. No vamos a tirar el dinero en obras faraónicas, cuando las escuelas se caen a pedazos. Por eso les digo, tengan la certeza que en materia de seguridad esto va a cambiar”, enfatizó.

Gálvez Ruiz resaltó que ganará las elecciones del próximo 2 de junio porque la esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece a todos.