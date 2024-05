Video #Fotos | Así lucen las auroras boreales desde México

Esta noche debido a la tormenta solar, en territorio mexicanos, se ha podido observar auroras boreales desde algunos estados y las imagenes ya comienzan a ser compartidas.

2. Los Mochis

3. Ciudad Obregón

Además, así luce la Aurora Boreal desde las Torres del Paine en Chile

Aquí más fotos desde el estado de Florida

Um. So. Guys. This is my yard in FLORIDA… #flwx #aurora pic.twitter.com/TX4JtcfsYr