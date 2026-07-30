Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2026.- La modernización de la lateral del periférico de Morelia y la construcción del ramal Independencia registran un avance del 20 por ciento, obra clave que beneficiará a más de 190 mil habitantes al mejorar la movilidad en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad, informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

El funcionario estatal detalló que el proyecto se ejecuta con criterios de accesibilidad universal e incluirá un flujo continuo para los vehículos que se incorporan desde el Antiguo Camino a La Huerta hacia el Circuito Libramiento. Con esto, se reducirán los tiempos de traslado y se eliminarán las esperas prolongadas en el semáforo ubicado a la altura de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con una inversión de 25.6 millones de pesos, el secretario indicó que la obra incluirá un corredor peatonal seguro, iluminado y accesible para brindar mayor comodidad a los transeúntes. Actualmente, en la zona laboran más de 16 máquinas y más de 30 trabajadores.

A través de la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP, se llevaron a cabo la excavación de la gaza 10 en terrenos del Gobierno de Michoacán y el relleno en la lateral de Camiones y Tractocamiones de Michoacán (Catrami) con material banco y base hidráulica, además del colado de un módulo de ruptura con concreto hidráulico y acero de refuerzo.