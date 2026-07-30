Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2026.- Con el trabajo coordinado en materia de investigación y persecución del delito de extorsión, Michoacán registra 48 personas detenidas en los primeros siete meses del año por su presunta relación en este ilícito, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal destacó que este resultado representa un avance significativo en el combate a la impunidad, al comparar la cifra actual con los 17 implicados que fueron puestos a disposición durante el 2021 por dicho ilícito. Subrayó que estas acciones buscan proteger de manera directa la seguridad y el patrimonio de las y los michoacanos.

En el marco de la puesta en marcha de la nueva Estrategia Contra la Extorsión, Ramírez Bedolla detalló que se han intensificado los operativos e intervenciones focalizadas en zonas prioritarias del estado, principalmente en las regiones de Uruapan, Apatzingán, Tierra Caliente y el Oriente.

“El objetivo central es claro, perseguir a quienes atentan contra la tranquilidad de la gente, llevarlos ante las autoridades correspondientes y procurar justicia efectiva para las víctimas”, afirmó el gobernador.

Resaltó que dentro de los objetivos se encuentran identificar, localizar y detener a los responsables del delito de extorsión, a fin de presentarlos ante las autoridades respectivas a efecto de procurar justicia para las víctimas.