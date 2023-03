Video | Fan de Belinda pierde el control y lesiona de la espalda a la cantante, además de darle un buen susto

Un momento bastante incómodo y hasta peligroso, vivió la famosa cantante Belinda, cuando un fan de plano perdió el control y al grito de ¡Te amoooo! y entre sollozos, se acercó a la cantante, la abrazó y hasta la lastimó de la espalda, de acuerdo a versiones periodísticas.

Belinda dió una muestra de enorme control y con todo y susto y nervios lo quiso tomar con calma, hasta con un poco de humor. “No pasa nada”, decía ‘Beli’. “Le dan eso por favor quedate ahí te tomas y respiras hondo”, le dijo la cantante a su seguidor, al mismo tiempo que le acercaba una botella de agua.

#Video | Fan de Belinda @belindapop pierde el control y lesiona de la espalda a la cantante, además de darle un buen susto



Vía @Belinderisimo pic.twitter.com/jRTMNChqiJ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 27, 2023

“Casi te dá algo, ¡me asustaste!”, seguía diciendo la cantante. “Está pedito”, no pasa nada”, agregó la estrella quien después de un momento volvió a su show, asegurando que todo había sucedido por el exceso de alcohol en el muchacho.

Aparte de compartir historias del evento, que la muestran cantando sus mejores éxitos, Belinda publicó un mensaje a través de una historia de Instagram

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó. Además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, finalizó el mensaje con un par de emojis de rostros tristes.