Video | El presidente de México evito con un mal chiste el tema de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, evitó tocar el tema de los jóvenes desaparecidos y presuntamente asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, y en vez de eso, hizo una broma de muy mal humor para los presentes.

#VideoViral #ULTIMAHORA | El presidente de México ignora por completo las interrogantes de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, durante la mañanera, y en su respuesta soltó un chiste y sin dar más explicaciones se retiró de la sala. 🚨👇🏻 pic.twitter.com/c4ygD2Vxez — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 17, 2023

Poco antes de terminar su conferencia de prensa mañanera, representantes de medios de comunicación presentes en el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, donde cada mañana el mandatario nacional realiza su conferencia de prensa matutina, trataron de preguntar al presidente de México sobre el caso de los cinco jóvenes desaparecidos, sin embargo, AMLO ironizó y dijo: “ya, ya, ya, ya”. Enseguida hizo un chiste, en el que fingió no escuchar, poniendo su mano en su oreja y haciendo señas de que no escuchaba lo que le decían.

“Me decía un amigo que, le decía su esposa: que me des doscientos pesos para ir al mercado; no oigo, por acá, por el otro (oído); que me des quinientos pesos para ir al mercado; mejor los doscientos”. Tras esto, soltó una carcajada y se despidió de los presentes.

Esta reacción causo entre muchas reacciones el enojo de los presentes y de los internautas al evidenciar la respuesta del presidente de México ante las desgracias ocurridas bajo su mandato en este país.