Video | Eden Hazard y Rio Ferdinand regresan del retiro y se unen a la Kings World Cup

Las figuras del futbol Eden Hazard y Rio Ferdinand vuelven del retiro para integrarse a la Kings World Cup 2024 para buscar el título mundial en México del próximo 26 de mayo al 8 de junio.

El equipo Deptostra FC (Bélgica) que tiene como presidente a la popular youtuber Céline Dept, se incorpora a la competición con Hazard quien cuenta en su historial con experiencia en la liga española, francesa e inglesa, además ganó una Champions League y en el Mundial de 2018 fue elegido balón de plata.

He’s done with the old football, now he’s onto the new.



👑 Welcome, Eden Hazard, to the Kings World Cup. pic.twitter.com/O9uHTYE7Uv