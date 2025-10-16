Morelia, Mich.- 16 de octubre de 2025.- Una vez más, la capital michoacana atardeció entre el humo y el desconcierto. A tan sólo un día de los desmanes ocurridos en el Centro Histórico, un grupo de normalistas, acompañados por personas procedentes de Cherán, protagonizó una nueva jornada de actos vandálicos sobre la avenida La Huerta.

#Video #Crónica| Nueva jornada de violencia normalista; destrozos, incendios y vandalismo en Morelia pic.twitter.com/MQ8ldMwOs3 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 17, 2025

El contingente avanzó con piedras, palos y petardos en mano, atacando a su paso negocios y oficinas públicas. En cuestión de minutos, el laboratorio clínico El Chopo quedó con vidrios rotos y mobiliario destrozado; las tiendas departamentales Elektra y Suburbia sufrieron daños en sus fachadas y aparadores, mientras que algunas cafeterías fueron saqueadas.

En el estacionamiento cercano, una camioneta de reparto de Coca-Cola fue incendiada, mientras los manifestantes retiraban láminas y estructuras protectoras que habían sido colocadas tras los destrozos del día anterior. Incluso las oficinas de Pensiones Civiles del Estado fueron blanco de ataques, los vidrios quedaron hechos trizas y un petardo fue lanzado contra el inmueble, provocando alarma entre los empleados y vecinos de la zona. Un propio normalista quedó herido por estos hechos.

Los estudiantes refirieron que estas acciones fueron en el marco del 13 aniversario de la supuesta represión de fuerzas estatales y federales en la Casa del Estudiante en Morelia, y en las normales de Tiripetío, Cherán y Arteaga.

Mientras tanto, comerciantes y ciudadanos afectados lamentaron la falta de control y la impunidad con la que se desarrollaron los hechos.

