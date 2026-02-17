Uruapan, Mich.- 17 de febrero de 2026.- Un agricultor resultó herido de un balazo en una pierna durante un intento de asalto sobre el Libramiento, víctima que a bordo de su camioneta logro llegar al filtro de seguridad del entronque de Zumpimito, al sur de la ciudad de Uruapan, donde solicitó ayuda.

De acuerdo con los primeros reportes, el ofendido salió de un restaurante y cuando se disponía a retirarse en su camioneta Mitsubishi, tipo pick-up, color gris de reciente modelo fue interceptado por delincuentes armados, quienes trataron de despojarlo de su unidad.

El hombre opuso resistencia y fue baleado en una pierna, pero logró escapar de los sujetos y ya lastimado manejó hasta el filtro de seguridad del entronque de Zumpimito, donde fue auxiliado por los uniformados y posteriormente canalizado a un hospital por paramédicos de Protección Civil Municipal.

En tanto, autoridades de los tres noveles de gobierno desplegaron un fuerte operativo en busca de los delincuentes, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con el caso.