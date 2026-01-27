Morelia, Mich.- 26 de enero de 2026.- El gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el corte de limón en el Valle de Apatzingán se desarrolla con normalidad, sin los niveles de presión y extorsión que se registraban anteriormente.

Señaló que la cadena productiva se encuentra reforzada desde hace más de un año, a partir de la implementación de estrategias de seguridad y programas específicos para el sector citrícola.

Recordó que estas acciones incluyen vigilancia en el corte, traslado, empaque y envío del producto, lo que ha permitido mantener la actividad sin interrupciones.

El mandatario aseguró que el esquema de seguridad se mantiene vigente para evitar que otros grupos intenten afectar a los productores de la región.