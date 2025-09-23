Queréndaro, Mich.- 22 de septiembre de 2025.- Tras la reciente balacera registrada en el centro de Queréndaro y el posterior cateo a un inmueble donde fueron asegurados vehículos y animales exóticos, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que regresará la Base de Operaciones Interinstitucionales al municipio para contener la violencia generada por grupos delictivos en la región.

El funcionario estatal explicó que dicha base, integrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades estatales, ya había operado en la zona, pero cuando los efectivos fueron replegados para atender otras acciones “se dan este tipo de circunstancias”.

“Nuevamente va a regresar esta Base de Operaciones Interinstitucionales que ha ayudado a contener un poquito la dinámica y la fricción que hay entre grupos en la zona”, señaló Torres Piña, al precisar que la confrontación criminal se extiende también hacia Zinapécuaro e Indaparapeo.

Respecto al cateo realizado en la vivienda atacada a balazos en la calle Cuauhtémoc, colonia Centro, el fiscal indicó que el portón fue violentado y que dentro se localizaron varios vehículos, cinco de ellos ya resguardados y puestos a disposición, además de cámaras de seguridad que serán analizadas para robustecer las investigaciones.

Como este medio lo publicó, la madrugada del domingo 21 de este mes de septiembre se desató un enfrentamiento entre células criminales en pleno centro de Queréndaro.

En la escena quedaron casquillos percutidos de armas largas, mientras que la fachada de una vivienda resultó dañada por los disparos.

Las autoridades localizaron líquido hemático y lo que parecía masa encefálica, por lo que se presume que hubo lesionados o fallecidos, aunque los cuerpos habrían sido retirados por los propios agresores.

Minutos después, policías hallaron dos camionetas abandonadas en las inmediaciones del Rastro Municipal: una Chevrolet blindada y una Jeep Sahara, ambas aseguradas.

Horas más tarde, agentes de la Fiscalía catearon el domicilio baleado, donde fueron encontrados 10 vehículos de distintas marcas, entre ellos un Cadillac, un Mercedes Benz, un Audi y un Can-Am, uno con reporte de robo. En el sitio también se localizaron animales exóticos: caballos, perros salvajes, lobos, un águila, loros y tucanes, mismos que quedaron bajo resguardo de las autoridades ambientales.