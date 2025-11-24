Morelia, Mich.- 24 de noviembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que las investigaciones relacionadas con el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, avanzan con firmeza y en estrecha coordinación entre las autoridades estatales y federales, lo que permitirá alcanzar resultados judiciales en el corto plazo.

#CasoCarlosManzo | El gobernador @ARBedolla reiteró su confianza en que en la siguiente audiencia se logre la vinculación a proceso de los ocho detenidos. “Estoy seguro, vamos a lograr la vinculación a proceso”, expresó en su encuentro con medios de #Michoacán pic.twitter.com/izDaqEvD3G — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 24, 2025

Durante su conferencia de los lunes, el mandatario estatal destacó que la articulación institucional ha sido determinante para esclarecer el caso: “Creo que hay algo muy relevante y tiene que ver con la estrecha coordinación que ha tenido mi gobierno. Es muy relevante”, afirmó al subrayar el trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Torres Piña, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, a cargo de Omar García Harfuch.

Bedolla explicó que gracias a esta coordinación se han obtenido avances “muy oportunos, prontos y certeros”, lo que ha permitido realizar detenciones vinculadas a diferentes líneas de investigación: “Todas las líneas de investigación están desplegadas, con transparencia y con alta responsabilidad por parte de la Fiscalía, que también trabaja en temas de inteligencia con nuestra propia Secretaría de Seguridad Pública, con el secretario Antonio Cruz”, señaló.

El gobernador reiteró su confianza en que en la siguiente audiencia se logre la vinculación a proceso de los ocho detenidos. “Estoy seguro, vamos a lograr la vinculación a proceso”, expresó.

Recordó que, como informó en días recientes el secretario García Harfuch y el fiscal Torres Piña, el primero de los detenidos es considerado “probablemente el autor intelectual de este atentado”, mientras que los otros siete pertenecen al “primer círculo de sus contactos”, presuntamente relacionados con un grupo delictivo, afín al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ramírez Bedolla destacó que la familia del alcalde asesinado ha mostrado respaldo al trabajo ministerial: “La familia de Carlos Manzo ha dado su voto de confianza en las investigaciones”, dijo, al tiempo que afirmó que estos avances han sido bien recibidos por la sociedad.

Finalmente, el gobernador aseguró que, a diferencia de otros casos donde los resultados tardan meses, el trabajo coordinado permitirá alcanzar un resultado judicial sólido: “Tenemos un excelente trabajo coordinado y confiamos en que se tenga positivamente la vinculación a proceso con la prisión preventiva de estas personas”, concluyó.