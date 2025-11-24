Pátzcuaro, Michoacán, a 24 de noviembre del 2025.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, encabezó este día la toma de protesta del Químico Farmacobiólogo Efraín Barrera Medrano como nuevo titular del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), durante la sesión de Cabildo. Con este nombramiento, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo ordenado, sostenible y estratégico del municipio.

El Q.F.B. Efraín Barrera Medrano cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, con más de 30 años de experiencia en áreas clave como planeación, desarrollo social, seguridad pública, tránsito, docencia universitaria y administración pública estatal y municipal. Su formación profesional y su experiencia en dependencias federales, estatales y ayuntamientos lo respaldan para asumir esta responsabilidad estratégica.

Durante su intervención, Barrera Medrano agradeció la confianza del Cabildo y expresó su disposición para fortalecer la planeación urbana, territorial y ambiental de Pátzcuaro. Señaló que el municipio enfrenta un crecimiento acelerado y que es fundamental impulsar una visión técnica que ordene el desarrollo, proteja el patrimonio y mejore la capacidad institucional.

El presidente municipal Julio Arreola reconoció el perfil profesional del nuevo titular del IMPLAN y destacó la importancia del organismo para el futuro del municipio:

“Pátzcuaro está en un momento clave de crecimiento. Necesitamos planeación, reglas claras y un trabajo técnico serio para garantizar un desarrollo ordenado y proteger nuestro patrimonio. Confiamos plenamente en la capacidad y experiencia del Q.F.B. Efraín Barrera Medrano para conducir este instituto”.

Finalmente, regidoras, regidores y la síndica municipal expresaron su respaldo al nuevo titular y coincidieron en que el fortalecimiento del IMPLAN es fundamental para atender temas como movilidad, vivienda, infraestructura, crecimiento urbano, servicios públicos y la preparación de proyectos estratégicos para Pátzcuaro.