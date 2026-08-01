La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hace un llamado a la población para fortalecer las medidas de prevención ante la persistencia de precipitaciones en el territorio nacional, factor que ha disminuido la permeabilidad del suelo y ha aumentado exponencialmente los riesgos de deslizamientos de laderas, inundaciones y desbordamiento de cuerpos de agua.

● Para este día se pronostican lluvias con acumulados de 75 a 150 mm en Guerrero; fuertes de 50 a 75 mm en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas

Con el fin de mitigar estos riesgos, la CNPC trabaja en estrecha coordinación con las 32 unidades de protección civil del país. Esta colaboración permanente permite ejecutar medidas preventivas esenciales: identificar zonas de peligro, informar directamente a las comunidades, evaluar inmuebles para refugios temporales y desazolvar sistemas de drenaje, alcantarillas y vías fluviales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el día de hoy, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en el este y sur de Guerrero. De igual forma, se anticipan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el sureste de Sonora, occidente de Chihuahua, sur de Sinaloa, noroeste de Durango, occidente de Zacatecas, norte de Nayarit, occidente, centro y oriente de Jalisco, Colima, norte, centro y oriente de Michoacán, suroeste de Oaxaca y sur de Chiapas.

El reporte también contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz; intervalos de chubascos en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Yucatán; así como lluvias aisladas en Baja California, Coahuila, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Ante estas condiciones meteorológicas y dado que la permeabilidad de los suelos ha disminuido, es de vital importancia que la ciudadanía se mantenga alerta a las condiciones de su entorno, se informe exclusivamente a través de los canales oficiales y siga las indicaciones de las autoridades de sus localidades.

Se reitera el llamado a la población a no intentar cruzar cuerpos de agua, corrientes o zonas inundadas bajo ninguna circunstancia, ya que ello pone en riesgo la vida. Tan solo 15 centímetros de agua en movimiento pueden hacer perder el equilibrio a una persona adulta. Asimismo, con una profundidad de 30 centímetros, la corriente puede arrastrar vehículos pequeños, y con 60 centímetros tiene la fuerza suficiente para desplazar casi cualquier tipo de automóvil.

En el caso específico de las familias que habitan en zonas montañosas o laderas, es imperativo mantenerse atentos a señales de inestabilidad en el terreno; ante la presencia de ruidos inusuales, aparición de grietas, inclinación de árboles o postes, y escurrimientos de agua con sedimentos, se debe evacuar la zona y dar aviso a las autoridades.

La mitigación del riesgo es una tarea de corresponsabilidad, por lo que se invita a la población a sumarse a este esfuerzo manteniendo las calles y coladeras limpias, barriendo el frente de sus domicilios, desechando correctamente los residuos y absteniéndose de arrojar basura en la vía pública o verter sustancias químicas y aceites en drenajes y barrancas, acciones sencillas que son fundamentales para prevenir encharcamientos y proteger el patrimonio de todos.