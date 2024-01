Video | Con altos índices de audiencia se estrena el drama “Marry My Husband”.

El 1ro de enero se estreno la muy esperada adaptación del drama “Marry My Husband” proveniente de la novela web homonima.

Según Nielsen Korea, el episodio de estreno de “Marry My Husband” de tvN obtuvo un índice de audiencia promedio a nivel nacional del 5,2 por ciento. Mientras tanto, “Tell Me You Love Me” de ENA, protagonizado por Jung Woo Sung y Shin Hyun Been, logró una calificación promedio a nivel nacional del 1,6 por ciento. Esta es una ligera disminución con respecto a la calificación del episodio anterior del 2.1 por ciento, que es la mejor calificación personal del drama.

El drama que cuenta una historia de venganza fue de las más esperadas este fin de año. la historia cuenta la historia de Kang Ji Won (Park Min Young), quien es testigo de su mejor amiga Jung Soo Min (Song Ha Yoon) y su esposo Park. Min Hwan (Lee Yi Kyung) teniendo una aventura y luego es asesinada por su marido.