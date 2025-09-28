Tiquicheo, Mich.- Domingo 28 de septiembre de 2025.- El colapso de un puente interrumpió la conectividad vial en la carretera federal 51 Zitácuaro-Huetamo. Dicho viaducto se localizaba a la altura de la comunidad El Rodeo, municipio de Tiquicheo, indicaron fuentes allegadas al tema.

#Video | Colapsa puente en comunidad El Rodeo y afecta la circulación en Tierra Caliente#Michoacan pic.twitter.com/lauWgFBjA8 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) September 28, 2025

Lo anterior ocurrió durante la madrugada de este domingo. Trascendió que las intensas lluvias posiblemente reblandecieron los cimientos de la estructura, la cual terminó por desplomarse a un río.

El hecho afecta no sólo a los habitantes de la zona, sino al desarrollo económico de otras regiones de Tierra Caliente. Se espera que las instancias competentes realicen la evaluación de los daños a efecto de iniciar cuanto antes la construcción de un nuevo puente. Mientras tanto, las personas buscan rutas alternas para continuar con sus actividades cotidianas.