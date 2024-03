Video | Cártel del Noreste desmiente los nexos entre AMLO y Los Zetas

El Cártel del Noreste (CDN) grabó y difundió un video dirigido principalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a su gabinete y a la población en general.

Dentro de dicho video, en un fragmento del audiovisual se pronuncian respecto a las recientes acusaciones sobre una presunta cercanía entre Andrés Manuel y el cártel de Los Zetas en 2006.

El emisor del mensaje, quien mantuvo su identidad oculta, hizo referencia al reportaje publicado en el medio The New York Times y las declaraciones que expresó quien se identificó como Celso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos, en una entrevista realizada por el medio Latinus.

En el video el hombre encargado del mensaje niega todo lo publicado por dichos medios con relación en lo establecido sobre los nexos entre AMLO y Los Zetas.

El reportaje fue presentado por Latinus el 15 de febrero de 2024, en donde un hombre con el rostro cubierto, quien dijo ser Celso Ortega, expresó que Alejandro Treviño Morales, alias “Z 42”, estaba peleado con Nazario Moreno y le pidió acudir a Nueva Italia para “hacer política por Andrés Manuel López Obrador porque ellos estaban pagando la campaña”.

Sin embargo, el integrante del CND mencionó que en ese tiempo Nazario Moreno alias “El Chayo”, era aliado de los de la última letra, por lo que no podría haber tenido una enemistad con el “Z 42”.

Además, el mensajero complementó que “lo dicho por el encapuchado que dice ser Celso Ortega Jiménez son incoherencias de esas personas, o quizá ni siquiera sea él. En esas fechas, ese grupo (Los Ardillos) era una escisión de los Beltrán Leyva”.

Cabe recordar que en esa época del proceso electoral, los Beltrán Leyva aún mantenían su alianza con el Cártel de Sinaloa y se posicionaban como uno de los grupos contrarios a Los Zetas.

El mensajero del grupo delCND, surgido de una escisión de Los Zetas, sentenció “nosotros no nos metimos, no nos metemos y no nos meteremos en la política”.

#PorSiNoLoViste | 🚨🔴Cártel del Noreste desmiente lo publicado por el medio Latinus y el NYT, sobre los nexos entre AMLO y Los Zetas pic.twitter.com/PfNVkfJ978 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 6, 2024

