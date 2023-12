Video | Captan al “Grinch de Hidalgo” destruyendo adornos navideños en plaza pública de Tolcayuca

Un video de cámara de seguridad capta el momento en el que un hombre destruye adornos navideños en el municipio de Tolcayuca en el estado de Hidalgo y ahora es conocido por usuarios de internet como el Grinch de Hidalgo.

Los hechos tuvieron lugar en la plaza pública de la comunidad de General Felipe Ángeles. Se desconocen las razones por las que el Grinch de Hidalgo cometió estas acciones anti-navideñas.

No obstante, no fue el único hecho, otros sujetos quisieron destruir adornos navideños en la Plaza Juárez en Pachuca, Hidalgo. Sin embargo, las leyes cívicas mexicanas no contemplan la destrucción de adornos, pero podrías ganar otro tipo de sanciones si decides realizarlo.