Video | Checo Pérez obtiene el tercer puesto en el Sprint del GP de Miami 2024

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez consiguió la tercera posición en el Sprint del Gran Premio de Miami 2024, por detrás de Charles Leclerc quien terminó segundo y Max Verstappen el ganador de la competencia.

Durante el inicio de la carrera hubo varios incidentes cuando en los primeros segundos hubo un safety Car por Lando Norris y el coche de Fernando Alonso tuvo un pinchazo en uno de sus neumáticos.

Por su parte, Checo Pérez bajó del tercer al cuarto puesto, aunque después pudo recuperar su posición original logrando obtener el podio en la carrera realizada en el Miami International Autodrome.

El primer y segundo lugar lo tuvieron en toda la carrera Verstappen y Leclerc. Finalmente, la distancia promedio entre ellos con la que terminó la carrera fue de 2 segundos.

And THROUGH GOES TSUNODA!



Re-live all the highlights from the #F1Sprint in Miami 👇#F1 #MiamiGP