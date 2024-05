Video | Calvin Harris y Christina Aguilera cerraron la 3ª edición del Tecate Emblema 2024

El DJ británico Calvin Harris y Christina Aguilera fueron los encargados de concluir las actividades del 3ª edición del Tecate Emblema 2024 que en sus dos días reunió a 130 mil 950 asistentes.

Christina Aguilera luciendo un body con detalles negros reunió a miles de almas para su fiesta del pop, en donde hubo viejos éxitos como “Ven Conmigo”, “Beautiful”, “Pero me acuerdo de ti” o “Lady Mermelada”, además de su más reciente material discográfico titulado “Aguilera”.

La cantante estadounidense se encuentra celebrando el 25 aniversario de su primer álbum de estudio y expresó su amor y agradecimiento al público.

"¡Christina Aguilera está deslumbrando en el escenario del festival Emblema con su poderosa voz y su presencia escénica imponente! 🎤✨ Un espectáculo que está dejando a todos sin aliento. ¡No te lo pierdas! #ChristinaAguilera #FestivalEmblema" pic.twitter.com/P871VwBtyt — Revista Kuadro (@RevistaKuadro) May 19, 2024

Después, la madrugada de este domingo 19 de mayo Calvin Harris presentó un espectáculo de casi dos horas en donde tocó éxitos como “This Is What You Came For”, “Blame”, “Outside”, “Summer”, y “How Deep Is Your Love”, entre otros.

El show estuvo acompañado por pirotecnia y luces láser que se disparaban en todas direcciones y contagiando de la fiesta incluso a los que se encontraban más alejados del escenario.

Calvin Harris tocó OCEAN en el Tecate Emblema; su próxima colaboración con Miley Cyrus.

pic.twitter.com/QUnrsUfayl — Miley Cyrus México (@MileyCyrusMX_) May 19, 2024

No obstante, a pesar de que un artista masculino cerró las actividades del festival, las mujeres dominaron el cartel de este año, rebasando el 50 por ciento de participación, en este cierre estuvieron presentes nombres como Anitta, Nicki Nicole o Aitana.