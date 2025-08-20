Morelia, Mich.- Martes 19 de agosto de 2025.- Un automovilista sufrió lesiones de consideración tras chocar contra un árbol y salir proyectado de su unidad, incidente que ocurrió sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, comentaron autoridades policiales.

Lo anterior se registró la noche de este martes a la altura de la colonia El Edén, perteneciente a la Tenencia Morelos, municipio de Morelia. Algunos conductores que pasaban por el lugar reportaron el percance al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron patrulleros de Seguridad Vial y rescatistas, quienes abanderaron el incidente, consecutivamente unos paramédicos otorgaron los primeros auxilios al herido y lo canalizaron al Hospital Civil, paciente identificado como Daniel O., de 40 años de edad.

Los agentes estatales se encargaron del peritaje correspondiente y aseguraron el automotor siniestrado, un Nissan Tiida, color plata, con placa PPM700B, el cual fue retirado por una grúa.