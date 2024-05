Video | Aurora anuncia su regreso al país con diferentes conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey

La cantautora noruega conocida cómo Aurora anunció el lanzamiento de What Happened To The Earth?, su nuevo álbum de estudio que estará disponible el 7 de junio, además de eso se anunció una nueva gira en la que están considerados Norteamérica y Latinoamérica.

En México se abrieron fechas para este tour, la artista se presentará el 29 de octubre en el Auditorio Citibanamex de Monterrey, el 31 de octubre tocará en el Auditorio Telmex de Guadalajara y cerrará con broche de oro este mini tour en nuestro país el 2 de noviembre, con un show en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Las fechas de preventa para los diferentes conciertos inicia el próximo 30 de mayo a las 11 de la mañana, mientras que la venta general iniciará el 31 de mayo a la misma hora.