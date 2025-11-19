Quiroga, Michoacán, a 18 de noviembre 2025. – En voz de la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, el Gobierno de Quiroga informó que, derivado de un análisis responsable y atendiendo la solicitud del Consejo Técnico Escolar de la Zona 027, así como de docentes y padres de familia, se determinó sustituir el desfile programado para conmemorar el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana por actividades escolares y un festival cultural que se desarrollará de manera resguardada en fechas posteriores.

#Video | Anuncia Ayuntamiento de #Quiroga la sustitución del desfile conmemorativo del 20 de Noviembre pic.twitter.com/GVCkKzu5TW — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) November 19, 2025

En ese sentido, explicó que, hace algunos días, en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, vecinos y paisanos realizaron su manifestación tradicional y pacífica como cada año; sin embargo, un factor externo provocó un acontecimiento innecesario que generó preocupación entre las familias, particularmente por el actual contexto que se vive en Michoacán.

Ante este escenario, y priorizando la tranquilidad de la comunidad quiroguense, el Ayuntamiento decidió atender la petición de los cuerpos docentes y de madres y padres de familia para evitar la realización del desfile, dando paso a celebraciones internas en las escuelas y a la preparación de un festival municipal en el que participarán diversas instituciones educativas en condiciones seguras y ordenadas.

González Sánchez subrayó que esta decisión no obedece a problemas de inseguridad en la cabecera municipal, pues Quiroga mantiene condiciones adecuadas para continuar con sus actividades. Sin embargo, en un ejercicio de verdad, responsabilidad y solidaridad con las inquietudes expresadas por la población, se optó por sustituir el desfile para brindar certeza y acompañamiento a las familias.

Asimismo, reiteró que esta administración se mantiene en cercanía permanente con la ciudadanía y solidaria con las preocupaciones derivadas de los hechos ocurridos en Santa Fe de la Laguna.

Cabe destacar que el Ayuntamiento anunció que el evento cultural sustituto se realizará la próxima semana, y que en breve se dará a conocer el calendario oficial y la forma en que participarán cada una de las escuelas del municipio.