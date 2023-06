VIDEO | Alumno de la Federal 5 exhibe una pistola en el plantel en Morelia

En una denuncia ciudadana recibida por este medio de comunicación, se informó que un supuesto estudiante de la Secundaria Federal 5 en Morelia, Michoacán, fue visto con un arma de fuego en el plantel ubicado en la calle Aristeo Mercado, en la colonia Nueva Chapultepec.

Según la denuncia, el estudiante pertenece al turno vespertino y se ha reportado que otros estudiantes consumen sustancias tóxicas. Además, los padres de familia se quejan de la ausencia de profesores y prefectos, el acoso emocional por parte de los docentes hacia los alumnos y las riñas tanto dentro como fuera de la institución, incluyendo una reciente el jueves 25 de mayo durante una tardeada.

Se ha informado que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) ordenó al subdirector del turno de la tarde que no se presente a desempeñar sus funciones hasta que se resuelva la situación del plantel, pero ha hecho caso omiso.



#VIDEO | ⚠️ Alumno de la Federal 5 exhibe una pistola en el plantel en Morelia ⚠️ pic.twitter.com/H1smeIUYz3 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 3, 2023

También se ha denunciado que hay exceso de suspensiones de clases y que no hay semana que termine completa debido a actividades sindicales que se llevan a cabo en la escuela.

Es importante mencionar que este no es un caso aislado, ya que en el pasado ha habido otros incidentes similares en secundarias de Morelia, como el ingreso de un arma de fuego por parte de un alumno en la Secundaria Federal número 8 “José Trinidad Guido” en 2008 y el ingreso de un arma por parte de un alumno en una secundaria en México en 2022. La Secretaría de Educación del Estado ha declarado que no tolerará ningún caso de violencia escolar y está investigando el caso de la Secundaria Federal No. 4.