Morelia/Huiramba, Mich.- Domingo 23 de noviembre de 2025.– Dos accidentes de tránsito se registraron en Morelia y uno más en el municipio de Huiramba, hechos que dejaron cuatro lesionados y varios daños materiales, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

Primero, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Huiramba, al menos cuatro vehículos protagonizaron un choque por alcance, percance en el que no hubo heridos.

Posteriormente, en el Libramiento Suroriente, a la altura de la colonia Pascual Ortiz Ayala, cerca del Distribuidor Vial Salida a Mil Cumbres, un auto y una combi de la Ruta Gris Circuito protagonizaron un choque y ambas unidades terminaron volcadas.

Trascendió que tres personas resultaron lesionadas; fueron atendidas por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y no requirieron traslado hospitalario. Luego, oficiales de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Por último, en la Calzada Juárez, a la altura de la Plaza Carrillo, una persona de la tercera edad resultó herida al ser atropellada por un vehículo. Varios transeúntes auxiliaron al afectado y posteriormente unos socorristas lo atendieron y lo canalizaron. Patrulleros municipales efectuaron las acciones conducentes.