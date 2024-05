Video | 22 candidatos o aspirantes los asesinados en el proceso electoral 2024

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que, según cifras registradas por las autoridades electorales, van 22 personas candidatas, precandidatas o que aspiraban a algún puesto de elección popular asesinadas, durante el actual proceso electoral 2024.

“A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial”.

“También ha habido, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo, o ellos mismos dijeron aspirar a algún cargo de elección popular”, agregó.

Ante la acusación de minimizar los datos, pues de acuerdo al Laboratorio Electoral, a inicios del mes de mayo, ya registraba una suma de 31 personas aspirantes o candidatas asesinadas:

“No, es que los homicidios tienen que registrarse, no hay cifra negra. O sea, hay dos delitos que no tienen prácticamente cifras negras, que se apegan mucho a la realidad: el homicidio y el robo de vehículo. Secuestro, violaciones, robo, ahí hay cifras negras, porque no todos denuncian” aclaró.

Estos son los nombres de los aspirantes asesinados: