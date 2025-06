Los niveles de inseguridad en Michoacán son alarmantes, urge una respuesta contundente y eficiente por parte de los gobiernos federal y estatal que garantice condiciones de vida para todos, enfatizó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al lamentar el asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec, Laura Mendoza, y su esposo, el legislador federal señaló que este crimen es una muestra de los niveles de violencia generalizada que se viven en todo el estado y la ausencia del estado de derecho.

“Las y los michoacanos necesitan tener condiciones es d seguridad garantizadas, es lamentable que las niñas y niños, en muchos municipios, no puedan ir a las escuelas, que los padres tengan que ir a trabajar con temor a no volver a casa, que no existan condiciones para vivir de manera digna”.

Urgió a los gobiernos federal y estatal para que dejen de simular y trabajen en estrategias de seguridad que realmente den resultados y permitan recobrar la paz en la entidad.