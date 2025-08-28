Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La apertura de la unidad académica de la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán (UTOM) en Zitácuaro, representa una alternativa cercana, de calidad y pertinente para las y los jóvenes de esta región, destacó la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.



A partir de septiembre, la UTOM ofrecerá una tercera opción educativa de nivel superior en el municipio, lo que permitirá a las y los estudiantes acceder a programas de Técnico Superior Universitario (TSU), licenciatura e ingeniería en áreas como Gastronomía, Biotecnología, Tecnologías de la Información e Innovación Digital, además de la nueva carrera en Negocios y Mercadotecnia.



Al celebrar esta suma de esfuerzos con el municipio de Zitácuaro, que contribuirá a otorgar el espacio físico, la titular del Iemsysem recordó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta los primeros días de septiembre, tanto para el campus Maravatío, como para la nueva unidad académica.



“Con esta unidad académica, la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán reafirma su compromiso de acercar la educación superior a más jóvenes, ofreciendo oportunidades que impulsan la movilidad social y fortalecen el futuro de la región”, afirmó.



Para más información sobre ambos espacios educativos, está disponible el sitio oficial https://utom.edu.mx/, la página de Facebook UTOM Maravatío y el número de WhatsApp 447 150 8913.