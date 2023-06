Unidad y piso parejo en Michoacán garantiza Bedolla

Ciudad de México.- Conforme a lo aprobado por el Consejo Nacional de Morena, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que está comprometido en no participar, no destinar recursos públicos ni apoyar a ninguno de los aspirantes a la candidatura presidencial, no sólo porque se firmó el acuerdo, sino porque es una convicción.

Destacó que el acuerdo alcanzado por unanimidad, fortalecerá al partido ya que introduce reglas de austeridad, de contacto con la población, de transparencia para el levantamiento de las cinco encuestas, previene los ataques entre compañeros fraternos y prohíbe de forma tajante la utilización de recursos por parte de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, empresas o de la delincuencia. Será un proceso democrático que pondrá a Morena a la vanguardia política en México, expresó.

Morena, aseguró, sale unido a un proceso democrático para elegir candidato presidencial en dónde la fórmula es la lealtad en la pluralidad.

Con la anterior, dijo, se pavimenta el camino para la continuidad del proyecto de transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que ve a las llamadas “corcholatas” y en concordancia con el acuerdo alcanzado en el máximo órgano de gobierno de Morena, Ramírez Bedolla destacó que en Michoacán hay piso parejo y que no hay ni habrá dados cargados para ningún aspirante, hasta que haya una definición oficial que se determinará por medio de las cinco encuestas.

El mandatario estatal destacó que Morena es el único instituto político que tiene por lo menos cuatro perfiles consolidados, para darle continuidad al proyecto cuatroteísta, mientras que la oposición aunque se multiplique, no tiene nada que ofrecerle a los mexicanos.

Destacó que Morena ha crecido en las preferencias de la ciudadanía, debido a los buenos resultados en la acción gubernamental del presidente, de las y los gobernadores, así como de los diputados y senadores guindas.