Ixtlán de Los Hervores, Mich.- 29 de octubre de 2025.- Una mujer fallecida y un joven lesionado, fue el saldo de un aparatoso accidente, en el que su motocicleta fue impactada por alcance por una camioneta, cuyo conductor fue requerido.

El fatal incidente se registró sobre la carretera Zamora – La Barca a la altura del kilómetro 24, cuando los ocupantes de una moto Vento 250, de color rojo con negro sin matrícula y se dirigían a laborar al campo.

El percance fue reportado al servicio de emergencias, por lo que al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el deceso de la Ivonne Grisell R., de 41 años de edad, quien era vecina de la comunidad de San Cristóbal.

De igual forma los socorristas auxiliaron al joven Kevin Leonel B., de 20 años de edad, mismo que fue trasladado de emergencia a un nosocomio de la región para su atención médica.

Elementos de la Guardia Civil y Seguridad Vial acordonaron el área y aseguraron a José Jaime G., M., de 27 años de edad, vecino de La Barca Jalisco, persona que conducía la camioneta involucrada, una Nissan Pickup de color rojo, con placas NB-316-5.

Mas tarde, llegó personal Especializado de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar la carpeta de investigación respectiva.