Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2025.- En el marco de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar de un programa especial que combina arte, tradición y literatura en el Museo del Estado, con el propósito de compartir las expresiones vivas más representativas de la identidad michoacana.

Las actividades inician este miércoles 29 de octubre a las 19:00 horas, con la inauguración de la exposición “Mundos oníricos. Puertas a los sueños”, del colectivo Órbita Visual. La muestra reúne obras de pintura, fotografía, escultura e instalación que invitan a recorrer los paisajes de la imaginación y los universos simbólicos del sueño.

El jueves 30 de octubre se llevará a cabo una jornada dedicada al arte y la memoria. A las 15:00 horas se abrirá la exposición “Entre el rito y la penumbra. Escenas del legendario mexicano”, del artista Gabriel Alfonso; y a las 19:00 horas se inaugurará el tradicional Altar de Ánimas, dedicado a la maestra Teresa Martínez Peñaloza, como parte del programa Arte, Historia y Tradición Popular. En ese mismo horario, el colectivo Amigos del Arte en Michoacán A.C. presentará la muestra colectiva “Reencuentro, memoria y tradición”, en el pasillo del recinto.

El programa concluirá el viernes 31 de octubre, a las 18:00 horas, con la presentación de “Calaveritas literarias”, a cargo del colectivo Letras de Oro, en el Patio de la Magnolia. En esta velada, la palabra se convertirá en homenaje, humor y memoria para celebrar la vida y a quienes nos precedieron.

Ubicado en la calle Guillermo Prieto 176, en el corazón del Centro Histórico de Morelia, el Museo del Estado de Michoacán reafirma su vocación como un espacio vivo de encuentro entre el arte, la historia y las tradiciones.