Morelia, Mich.- Viernes 26 de junio de 2026.- Un sujeto armado que alteraba el orden público y amagaba a unas personas al exterior de la plaza San Diego, ubicada al poniente de Morelia, fue detenido por motopatrulleros de la Guardia Civil (GC), informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes afuera del citado inmueble de locales comerciales, justo a la orilla de la avenida Madero Poniente, entre las colonias Adolfo López Mateos y Manantiales.

De acuerdo con las fuentes, el individuo y otros ciudadanos protagonizaron un altercado presuntamente por un espacio de estacionamiento, así que el envalentonado hombre sacó a relucir un armade fuego. Algunos testigos reportaron la situación al número de emergencias 911 y solicitaron la intervención de la Policía.

Tras acudir al sitio, los oficiales estatales realizaron una inspección protocolaria al sospechoso y hallaron una pistola Smith & Wesson dentro de una mariconera que se encontraba al interior de un automóvil Volkswagen Jetta, color gris oscuro.

Los uniformados aseguraron el mencionado objeto peligroso, así como al individuo identificado como Jaime Z., de 44 años de edad, quien fue puesto a disposición de la instancia competente para que le determine su situación jurídica.

AGENCIA RED 113