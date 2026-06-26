Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Entre montañas, calles empedradas, tejados rojos y el inconfundible aroma del queso que le ha dado fama internacional, Cotija celebra su tercer aniversario como Pueblo Mágico y se consolida como uno de los destinos turísticos imperdibles de Michoacán para quienes buscan vivir experiencias auténticas, informó el titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Roberto Monroy García.

Este rincón del occidente michoacano invita a recorrer su Centro Histórico, admirar la belleza de la Parroquia de Nuestra Señora del Popolo y el Templo de San José, así como disfrutar de la tranquilidad de la Laguna de San Juanico, escenarios donde la historia, la naturaleza y la hospitalidad de su gente se unen para hacer de cada visita un recuerdo inolvidable.

Rodeado de montañas, ríos y bosques, Cotija ofrece el escenario ideal para el senderismo, los recorridos en bicicleta y la observación de aves, actividades que permiten conectar con la riqueza natural del municipio.

Asimismo, el Pueblo Mágico destaca por su gastronomía. El emblemático queso Cotija, reconocido por su sabor y tradición, comparte protagonismo con el mole de chocolate, el mezcal artesanal y el chocolate elaborado en la región, productos que reflejan el legado culinario y el talento de las y los productores locales.

La Sectur Michoacán invita a turistas y visitantes a celebrar este tercer aniversario recorriendo Cotija, un Pueblo Mágico donde cada calle, cada paisaje y cada sabor cuentan una historia que enriquece la grandeza turística del estado y hacen de Michoacán “el alma de México”. Para obtener más información sobre este y otros Pueblos Mágicos, se puede consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/