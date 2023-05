“Un pecado denunciar la posible corrupción del actual gobierno”, acusa Pasalagua

Sí para el dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis Silva, es violencia levantar la voz ante actos de posible corrupción gubernamental, entonces son varios sectores los que para él, “son violentos y un pecado capital al manifestarse”.

Así lo señaló el dirigente estatal de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua quien precisó que “Celis Silva, vocero y perico desafinado del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, considera que manifestarse es sinónimo de desestabilidad y pretende con su dicho, coartar la libertad de expresión, y que se siga aplicando la ley del garrote”.

Cuestionó al respecto, ¿Cómo se puede desestabilizar un estado porque sus sectores manifiestan su inconformidad ante la falta del ejercicio de un gobierno sin compromiso con sus gobernados pero de sobrada ambición para hacer negocios millonarios con amigos y allegados?.

Y consideró que, cuando la ciudadanía levanta la voz para manifestarse, es porque está exigiendo que el gobierno cumpla con su obligación de atender a un pueblo hoy, lacerado por la inseguridad y la corrupción y también, decepcionado por la clara intención de convertir la administración pública estatal en una empresa particular.

Pedir sumisión ante la aplicación de la “ley del garrote”, solo se le puede ocurrir al gobierno michoacano y su vocero Celis Silva y eso, eso no va a suceder en Michoacán, dijo el dirigente al añadir que, “no hay peor ciego que el que no quiere ver porque la libertad de expresión, no es sinónimo de violencia”.

Exigir transparencia en las acciones de gobierno va a seguir siendo el reclamo de la CRT porque los transportistas puntualizó, “vemos venir la tormenta con los proyectos del metrobús en Morelia y cablebús en Uruapan que van a despojar a los trabajadores del volante pero también, a miles de familias que dependen de manera indirecta de este sector”.

Una vez más manifestó Martínez Pasalagua, “pedimos al gobernador Ramírez Bedolla, que transparente los proyectos del metrobús en Morelia y cablebús en Uruapan porque hasta el momento la información ha fluido a cuenta gotas y solo lo que al gobierno le interesa que se conozca, “tiene guardada una carta bajo la manga con la que pretende dar la estocada a los transportistas”, acotó.