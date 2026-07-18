Lázaro Cárdenas, Mich. 18 de Julio del 2026 – Un hombre lamentablemente murió y dos más resultaron heridos al ser alcanzados por un rayo mientras participaban en un recorrido por la Sierra de Tepalcatepec a Caleta de Campos.

Se pudo conocer que teas lo ocurrido, uno de los encargados del recorrido solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia de la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.

Compañeros se los afectados los trasladaron por sus medios hasta la comunidad de La Manzanillera, donde fueron apoyadosnppr paramédicos de Protección Civil y oficiales de Guardia Civil.

Los rescatistas confirmaron el deceso de uno de los pacientes, quien fue identificado con el apodo de “El Pinki”, y auxiliaron a los lesionados identificados como “Martin” y “Arturo”, los cuales fueron canalizados a un hospital para su adecuada valoración médica.

El caso fue alertado a la Fiscalía General del Estado por lo que un grupo muldisciplinario se trasladó a La Manzanillera para realizar los correspondientes actos de investigación y el posterior traslado del cadáver al Servicio Médico Forense de la región.

AGENCIA RED 113