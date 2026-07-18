Sahuayo, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Michoacán ofrece experiencias únicas durante estas vacaciones de verano, y una de las celebraciones más representativas de su riqueza cultural y tradición se vive en el municipio de Sahuayo con las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol, que se llevan a cabo hasta el 4 de agosto.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, invitó a turistas y visitantes a recorrer este municipio del occidente del estado para disfrutar de una festividad que reúne historia, fe, música, gastronomía y expresiones culturales que han dado identidad a generaciones de sahuayenses.

Las celebraciones ya comenzaron con el primer novenario, donde las calles se llenaron de color y alegría con la participación de cientos de Tlahualiles, personajes que, con sus impresionantes máscaras, vistosos trajes y tradicionales danzas, representan una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de Michoacán.

El origen de esta festividad, recordó la administración del edil Manuel Gálvez, se remonta a la devoción por Santiago Apóstol, santo patrono de Sahuayo. A lo largo de los años, la celebración ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un encuentro que reúne a familias, habitantes, visitantes nacionales e internacionales, artesanos, comerciantes y músicos, consolidándose como una de las fiestas patronales más importantes del estado.

Entre las actividades que podrán disfrutar se encuentran el desfile de más de tres mil danzantes de Tlahualiles, el Museo Itinerante del Tlahualil, presentaciones culturales y una amplia oferta gastronómica y artesanal. Las y los interesados pueden consultar la programación completa en las redes sociales del Gobierno de Sahuayo y de la Sectur.