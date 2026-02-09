El Día Internacional de la Lengua Griega celebra uno de los idiomas más antiguos y trascendentes del mundo. El griego no solo es la lengua de Homero y Platón, también es la base de muchas palabras que usamos hoy en ciencia, filosofía, medicina y política.

Términos como democracia, filosofía, historia, biología y teatro tienen origen griego. Su influencia ha sido clave en la formación del pensamiento occidental.

Además, el griego es uno de los pocos idiomas con una tradición escrita continua de más de 3 mil años.

Celebrar esta lengua es reconocer su aporte a la educación, el arte y el conocimiento universal.