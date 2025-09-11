Vista Hermosa, Michoacán, 11 de septiembre del 2025.- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con la agresión a elementos de la Guardia Civil en el municipio de Vista Hermosa.

En la autopista de Occidente a la altura del kilómetro 393, personal de Protección en Carreteras de Seguridad Vial aseguró a un hombre que viajaba a bordo de un vehículo marca Jeep.

El ahora indiciado fue detenido tras realizar varios disparos contra los uniformados, por lo que será presentado ante la autoridad correspondiente por su presunta participación en los delitos de homicidio doloso y homicidio en grado de tentativa, a efecto de resolver su situación jurídica.

En el hecho, un agente de la Guardia Civil falleció y dos más resultaron heridos. Los lesionados fueron trasladados a centros de salud para su atención médica.