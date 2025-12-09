Apatzingán, Mich.- 09 de diciembre de 2025.- La tarde de este martes, delincuentes fuertemente armados se enfrentaron a balazos en contra de patrulleros de la Policía Municipal de Apatzingán, en las cercanías de la carretera a la comunidad de Acahuato, siendo abatido uno de los agresores, mientras que dos de los uniformados quedaron heridos, además se aseguró material bélico y una camioneta.

De acuerdo con las autoridades los uniformados realizaban tareas de prevención, cuando fueron recibieron el reporte de venta de droga en una bodega cerca del sitio conocido como “Las Antenas”, por lo que al arribar al sitio observaron a tres masculinos y una mujer.

Los sospechosos se acercaron a una camioneta Dodge Durango de color rojo, con placas de la UDC, de donde sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar en contra de los uniformados, quienes repelieron y pidieron apoyo.

A la zona se trasladaron de inmediato agentes de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mismos que con apoyo aéreo desplegaron un operativo conjunto en busca de los responsables.

A consecuencia de la refriega en el sitio fue abatido uno de los hostiles, de él se ignora su identidad se trata de un masculino de entre 24 y 25 años de edad, mismo que vestía playera negra, pantalón azul de mezclilla y tenis negros.

Mientras que los dos policías lesionados son, José Jair R., y Jorge Luis A., ambos fueron trasladados a un nosocomio para su adecuada atención médica, siendo su estado de salud reportado como estable.

En el área se aseguró un arma corta calibre 380, tres chalecos balísticos, 18 casquillos 223, 15 casquillos calibre 7.62 x 39 y dos casquillos 380. Aproximadamente a un kilómetro y medio del sitio del enfrentamiento armado, los delincuentes abandonaron la camioneta y huyeron con rumbo desconocido.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado acudió al área de intervención para realizar los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento del cuerpo para su posterior traslado al Semefo de la región.