La Unión, Guerrero.- 02 de Febrero del 2026.- La mañana de este lunes se registró un fatídico choque entre una camioneta y un camión de carga, sobre la autopista Siglo XXI, dejó como saldo preliminar dos personas sin vida y un lesionado grave. Las unidades involucradas se incendiaron ocasionando cierre total a la circulación.

#Video | Dos muertos y un herido tras fatal choque, en la autopista Siglo XXI pic.twitter.com/W5MOCWAhqF — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 2, 2026

La colisión fue reportada cerca de las 06:30 horas, en las inmediaciones del kilómetro 275, cerca de la comunidad de San Diego, perteneciente al municipio de La Unión, Guerrero, donde impactaron una camioneta particular y un tractocamión.

Los automotores siniestrados terminaron bloqueando ambos carriles y ardieron en llamas, por lo que de inmediato se trasladaron bomberos para combatir el fuego, mientras que los paramédicos de Ambulancias AMBUMED confirmaron la muerte de dos personas y auxiliaron a un sobreviviente herido.

El lesionado fue trasladado de emergencia a una clínica particular en Lázaro Cárdenas, siendo su estado de salid reportado como delicado.

Oficiales de la Guardia Nacional abanderaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía para que se realizaran los correspondiente peritajes y al término de las actuaciones comenzar las maniobras para retirar las unidades involucradas.