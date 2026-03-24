Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026. – La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) firmó un arranque perfecto en la etapa estatal de la Universiada 2026, luego de que este lunes ganó en básquetbol femenil y varonil, así como el fútbol bardas varonil.

El primer equipo nicolaita en entrar en acción fue el de baloncesto varonil, que derrotó 114-25 a la Universidad de Morelia y este martes se medirá a la Normal de Tiripetío.

Después, la escuadra femenil de básquetbol se impuso 79-37 a la Universidad de Durango y en la actividad de este martes enfrentará a la Universidad Montrer.

“El objetivo principal es obtener el boleto al regional, reflejar el trabajo que hemos tenido en estos meses. Las chicas están muy entusiasmadas y con la determinación de conseguir el boleto”, comentó Leopoldo Soria, coach del equipo femenino de baloncesto.

Y para cerrar la escuadra de fútbol bardas ganó sus dos encuentros del día. Primero venció 5-0 a la Universidad de Morelia (UDEM) y posteriormente goleó 15-0 a la Normal de Tiripetío. Su siguiente encuentro será ante la Universidad de Durango.