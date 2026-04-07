Morelia, Michoacán, a 07 de abril de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alerta a la población sobre diplomas apócrifos que se han detectado de supuestos cursos impartidos por la casa de estudios, por lo que exhorta a las personas interesadas en estudiar en alguno de los diplomados de la institución a corroborar la información directamente a través de los medios oficiales o en las oficinas de las dependencias académicas.

Lo anterior, ya que la UMSNH ha tenido conocimiento de que circulan algunos diplomas falsos, que son emitidos por personas que no forman parte de la Universidad o que no tienen autorización para generar este tipo de documentos con valor curricular. Al respecto, cabe mencionar, que los diplomas que tienen validez curricular son los que emite la Dirección de Transformación Digital de la casa de estudios a través del Comité de Educación Continua y que son firmados por la Rectora y el secretario Académico de la Universidad.

De igual forma, es importante subrayar que, en el caso de la firma de convenios de colaboración, quienes están facultados para signar este tipo de acuerdos es la Rectora o en su caso el titular de la Oficina del Abogado General.

Por lo anterior, se reitera la invitación para que las y los interesados en estudiar en la Universidad Michoacana acudan directamente a las oficinas de las Direcciones de Control Escolar y de Transformación Digital o bien a la dependencia académica en donde se imparta el programa de su elección para recibir la información precisa y seguir los canales oficiales para corroborar la autenticidad de dicha oferta educativa.