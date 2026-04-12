Este fin de semana, la Senadora de la República, Celeste Ascencio, recorrió los municipios de Paracho y Charapan, donde caminó el territorio, dialogó de frente con la gente y fortaleció el trabajo organizativo en comunidad.

La senadora subrayó que el eje de su trabajo es escuchar y construir desde el territorio, reconociendo que quienes viven en las comunidades son las y los verdaderos especialistas de su realidad.

Durante las jornadas, compartió el periódico Regeneración para informar sobre los avances de la Cuarta Transformación, desmintió noticias falsas y entregó credenciales de afiliación a Morena, invitando a más personas a sumarse a este proceso de cambio.

“Ser humanista michoacana es poner en el centro a la gente, su dignidad y su vida cotidiana. Es caminar, escuchar y no decidir desde lejos. Las mejores soluciones nacen aquí, con quienes conocen su tierra”, expresó.

Asimismo, destacó que en estos recorridos se confirma una convicción creciente: las y los michoacanos saben que su estado puede y merece más.

“Hay claridad, hay organización y hay esperanza. Michoacán tiene todo para salir adelante y lo va a hacer con su gente”, afirmó.

Celeste Ascencio reiteró que la transformación se sostiene en el territorio, con cercanía, información y participación, fortaleciendo un movimiento que crece desde abajo y con la gente.