Morelia, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla designó a Raúl Zepeda Villaseñor como nuevo secretario de Gobierno.

El mandatario estatal destacó la trayectoria de Zepeda Villaseñor en el servicio público, así como su compromiso con el fortalecimiento de la gobernabilidad y el desarrollo del estado; además de la interlocución con el Gobierno federal, los poderes del Estado, sociedad civil y actores políticos.

El nuevo secretario de Gobierno agradeció la confianza del gobernador y asumió el compromiso de desempeñar sus funciones con responsabilidad, apertura al diálogo y vocación de servicio, en beneficio de la población michoacana.

Raúl Zepeda Villaseñor es licenciado en Administración de Empresas; además, cursó diplomados en Educación Basada en Competencias, y en Gestión de Puertos y Logística.

Se ha desempeñado como secretario particular del Despacho del Gobernador, de octubre de 2021 a agosto de 2025; secretario particular de Alfredo Ramírez Bedolla cuando fue diputado por el Distrito XVII de Morelia, de septiembre de 2018 a marzo de 2021; y subgerente de Operaciones y Ecología en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, de julio de 2012 a junio de 2018.