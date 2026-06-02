Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026.- Ante la intermitente cobertura de telefonía celular y banda ancha a lo largo de la autopista Siglo XXI, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, indicó que se mantienen las gestiones para implementar mecanismos que brinden a la ciudadanía herramientas de comunicación en caso de emergencia.

Para ello, la dependencia trabaja en coordinación con Financiera para el Bienestar (antes Telecomm) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de fortalecer la infraestructura de conectividad en esta vía carretera vital para el estado, donde se contempla la instalación de 27 nuevas torres de telecomunicaciones.

Al respecto, el titular de la SCOP precisó que actualmente se encuentran operando 17 antenas de conectividad, mientras que 10 más están en proceso de instalación. Esta infraestructura cubre puntos estratégicos desde la región de Tierra Caliente, pasando por La Huacana y Arteaga, hasta llegar a la costa en Lázaro Cárdenas.

El funcionario estatal puntualizó que el verdadero impacto de estas acciones va más allá de la tecnología; se trata de dar tranquilidad a las familias que viajan. Al garantizar señal en la autopista, los automovilistas contarán con una herramienta vital para solicitar auxilio inmediato ante cualquier accidente o percance vial.